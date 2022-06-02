Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Senden Daha Güzel dizisinden ilk fragman

Senden Daha Güzel dizisinden ilk fragman yayınlandı. FOX TV'nin romantik komedi türündeki dizisi Senden Daha Güzel oyuncu kadrosunda; Cemre Baysel ve Burak Çelik yer alıyor. Peki dizinin konusu ne? Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? İşte Senden Daha Güzel oyuncuları ve diziden ilk fragman

SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM İLK FRAGMAN

Senden Daha Güzel dizisinin başrollerini; Daha önce Baht Oyunu dizisinde Ada karakteri ile yer alan Cemre Baysel ve Kuruluş Osman dizisiyle hafızalara kazınan Burak Çelik paylaşıyor.

Senden Daha Güzel dizisinin oyuncuları arasında; Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik ve Merve Şen yer alıyor.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı Senden Daha Güzel, ilk bölümüyle 7 Haziran Salı akşamı FOX TV'de.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NE?

Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin konusu ise şöyle:

Kaan İstanbullu bir doktor estetik cerrahı olarak atandığı hastanede Efsun'la tanışır. Önyargıları ile geldiği şehirde bu özelliğine son vererek Anadolu'nun gerçekleriyle yüzleşecek. Efsun isimli Antepli doktor da hem mesleği hem de aşkı ile imtihan edilecek.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimler Gaziantep'te başlayıp İstanbul'da devam edecektir.