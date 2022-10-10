Seversin 20. bölümüyle yeni gününde izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı dizinin final bölümünde Tolga ve Asya hararetli bir tartışmaya tutuşuyorlar. Herkes Tolga ve Asya'nın mutlu bir birliktelik içerisinde olmasını beklerken, iki isim arasında yaşananlar herkesi üzüyor. Tolga ve Asya'nın atışmaları tatlıya bağlanacak mı?Seversin 20. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 20. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN 20 BÖLÜM FULL İZLE (FİNAL)

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" final bölümüyle son kez ekrana geldi.

SEVERSİN 20. BÖLÜM ÖZETİ



Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünde Asya'nın, Tolga'yı kaçırması en başta Tolga'nın hoşuna gitse de Asya'nın ilişkilerini teste tabi tutması ve bunu doğanın şartlarıyla yapmak istemesi Tolga'nın keyfini kaçırır.

Evet o her şeyden vazgeçerim demiştir ama bunun konfor alanı dışında olacağını düşünmemiştir.

Issızın ortasında ikili bir yandan yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da birbirlerine hiç olmadığı kadar yaklaşırlar. Fakat Tolga'nın evine dönmek ve bu ilişki testine kendi şartlarında devam etmek isteğiyle giriştiği hamle ayağına dolanır.

ASYA VE TOLGA'NIN MASALI MUTLU MU BİTECEK?

Asya, yaşanan olumsuz olaylardan sonra Tolga'yı kaçırmıştı. Tolga, Asya'nın bu kararlı hareketinden sonra evlilik teklifinin tam sırası olduğunu düşünür.

Deniz kenarında yaşadıkları romantik geceyi yüzük ile taçlandırmayı düşünen Tolga bu düşüncesini başarabildi mi?

İkiliyi birbirinden uzaklaştıran bu hamle sonrası ikisi de kendi yoluna gitmeye karar verir. Ve sonsuza dek mutlu yaşarlar...

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.