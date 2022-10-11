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Medya

10 Ekim reyting sonuçları 2022: Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma reytingleri

10 Ekim reyting sonuçları: Pazartesi akşamı TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarken, Fox TV'de ise Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Ekim 2022 reyting sonuçları

11 Ekim 2022 Salı 09:58 - Güncelleme:
10 Ekim reyting sonuçları 2022: Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma reytingleri
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10 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Seversin, MasterChef Türkiye, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma ve Alparslan: Büyük Selçuklu, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin dizisi final bölümüyle ekranlarda yer aldı. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi reyting sıralaması

10 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

10 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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