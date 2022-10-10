Yasak Elma 150. bölümüyle heyecan dolu sahnelerle ekrana geldi. Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yasak Elma son bölümde Ender'in Sedai'yi kullanarak uyguladığı planda tahmin edilmeyen bir durum yaşanır. İmza atan kişi Yıldız'ın kardeşi Zeynep'tir. Yıldız bunu öğrenince ne yapacak? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 150.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 150. bölüm full izle FOX Tv!

YASAK ELMA 150. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 150.Bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 150. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak elma 150. bölümde Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken; Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar.

Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.

Ender'in kurduğu plan, Yıldız'ı ne kadar etkileyecek?

YASAK ELMA'YA SÜRPRİZ BİR KONUK OYUNCU DAHİL OLUYOR!

Beş başarılı sezonun arından 6. sezonuyla da izleyicileri her pazartesi akşamı ekrana kilitleyen Yasak Elma hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı diziye sürpriz bir isim dahil oldu.

ZEYNEP YILMAZ GERİ DÖNÜYOR!

Yasak Elma'nın sevilen karakterlerinden Yıldız'ın (Eda Ece) kız kardeşi Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) konuk oyuncu olarak diziye geri dönüyor.

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, her pazartesi saat 20.00'de FOX'ta.