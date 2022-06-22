Seversin 4. bölüm Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin yeni bölümünde Tolga, Asya'nın abisi Kadir'e kendisini sevdirmeye çalışıyor. Seversin 4. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 4. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN 4. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE (4. BÖLÜM İZLE)

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

SEVERSİN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D ekranlarının eğlenceli dizisi SeversAsya, Selçuk'un karısının açıklamaları ve Ferdi'nin kendisini kurtarmak için "Kadının söyledikleri doğrudur." demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya'yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Tolga ise bu dönemde Asya'nın yanında durur ve Asya'nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya'nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir'in de güvenini kazanması gerekmektedir.

TOLGA, ASYA'NIN ABISI KADIR'E KENDISINI SEVDIRMEYE ÇALIŞIYOR!

Tolga, dizinin selameti için yolun Asya'nın abisi Kadir'den geçtiğini geç anlar. Bu yüzden ağır abi tripleriyle kendisini Kadir'e kabullendirmeye çalışmaktadır.

Asya ise, bu çabanın boşa olduğunu bilmektedir; fakat, abisinin biraz olsun geri vites yapması için Tolga'nın başarısı önemlidir.

İşler tam da istedikleri kıvama gelmişken karavanda yaşanan tatsız yakınlaşma Kadir'i çileden çıkartır. Durumu kurtarmak isteyen yapımcı öyle bir şey der ki ortalık bir anda karışır.

Tolga, Asya'nın enerjisini yükseltmek için kolları sıvıyor. Suzan'ın motivasyonu ise Asya'yı bambaşka bir şekle bürüyor! Asya ve Tolga'nın çekimlerdeki uyumu göz kamaştırıyor!

SEVERSİN OYUNCULARI

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.