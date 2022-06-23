22 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Seversin, Gizli Saklı, Survivor reyting sıralaması

22 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Kapıcılar Kralı, Kanal D'de Seversin, Star'da G.O.R.A , FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Sevmek Zamanı, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 22 Haziran reyting sıralaması

22 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Survivor All Star" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.