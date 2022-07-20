Seversin dizisi 8. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin yaz dizisi Seversin'in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Seversin 8. bölümde Asya'nın başı belaya girince Tolga duruma el koyuyor! Seversin dizisi 8. Bölüm full izleme Kanal D ve Youtube sayfası haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN 8. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Asya ve Tolga, dizinin en zor sahnesi ile karşı karşıya kalıyor...

Asya ve Tolga, yalandan yürüttükleri aşkın girdabına kapılmaya başlıyor. Etraflarına yansıttıkları aşk oyunu yüzünden romantik anların içine düşmekten kendilerini alamıyorlar. Asıl mesele dizide yaşayacakları öpüşme anına kilitlenince Tolga ipleri eline almaya çalışıyor. Asya ise, bu sahnenin erken olduğunu söyleyerek sıyrılmaya çalışıyor.

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE (8. BÖLÜM İZLE)

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

SEVERSİN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Meçhul hayran Asya'ya korkutucu mesajlar yollamaya devam ederken kanal öpüşme sahnesinin yeni bölüme yetiştirilmesini ister. Asya henüz öpüşme sahnesi için hazır değildir ama daha büyük bir sorunu vardır.

Meçhul hayran Asya ve Tolga'yı öpüşme sahnesini asla çekmemeleri konusunda uyarır. Öpüşme sahnesi çekilirse meçhul hayran ikisine de zarar verecektir.

Asya ve Tolga hem sahneyi çekebilmek hem de bu meçhul hayranı yakalamak için bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...