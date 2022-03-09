Son Nefesime Kadar 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay yer alıyor. Ekrana gelen iki bölümü ile izleyiciden tam not alan Son Nefesime Kadar dizisinin 3. bölümünü izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son Nefesime Kadar 3. bölüm full izle!
SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.
Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.
Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.
Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.
Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.
Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardır; Vedat Kuloğlu.
SON NEFESİME KADAR KONUSU
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.
Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.
Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.
SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI
Nurgül Yeşilçay - Mihri
Emre Kınay - Ferzan
Ertan Saban - Vedat
Rojda Demirer - Gökçe
Begüm Birgören - Emel
Emre Bey - Ejder
İpek Filiz Yazıcı - Hazan
Baran Bölükbaşı - Ozan
Bülent Alkış - Cihangir
Ahmet Saraçoğlu - Taner
Aysun Metiner - Şükran
Yeliz Akkaya - Suzan
Türkü Su Demirel - Saliha
Elif Ceren Balıkçı - Ceylan