9 Mart 2022 Çarşamba 20:56 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:56

Son Nefesime Kadar 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay yer alıyor. Ekrana gelen iki bölümü ile izleyiciden tam not alan Son Nefesime Kadar dizisinin 3. bölümünü izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son Nefesime Kadar 3. bölüm full izle!

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi, İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardır; Vedat Kuloğlu.

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay - Mihri

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel

Emre Bey - Ejder

İpek Filiz Yazıcı - Hazan

Baran Bölükbaşı - Ozan

Bülent Alkış - Cihangir

Ahmet Saraçoğlu - Taner

Aysun Metiner - Şükran

Yeliz Akkaya - Suzan

Türkü Su Demirel - Saliha

Elif Ceren Balıkçı - Ceylan