Söz dizisi 64.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Söz 63.son bölüm Star Tv izleme linki

Söz dizisi 64.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 63.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenecek? Söz dizi oyuncu kadrosunda kimler var? Söz dizi konusu nedir? Söz dizisinde Yavuz öldü mü? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Söz son bölümünde bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Dizide Yavuz’un düzenlenen amansız saldırı sonrasında acilen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kazanmasının ardından Söz 63.bölüm fragmanı araştırması son sürat başlatıldı. Star TV ekranlarında heyecan ve gerilim seviyesini doruk noktasına taşıyan Söz dizisi 63.bölümünde bu hafta Canını zor kurtaran Tarık, Yavuz’dan intikam almak için başka yollar aramaktadır. Ama karşısında Derya’yı görünce geri çekilme vaktinin geldiğini anlar. Çünkü Derya Yavuz’un vurulmasında onun parmağı olduğuna inanmaktadır. Başrollerinde Deniz Baysal, Tolga Sarıtaş ve Mehmet Özgür gibi isimlerin rol aldığı Söz 63.bölümü son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Söz dizisi 64.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Söz dizisinin bu haftaki yeni bölümü Fethi ile Eylem’e ne olacağı merak konusu olmuştu. İlk fragmanda Eylem’in vurulduğu görülüyordu. Nazlı ise yoğun bakımdaydı ve hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Savcı Derya, Yavuz’un sırlarını öğrenmek için çaba harcıyor. Yavuz ise baronların peşini bırakmıyor. Ateş, intikam yemini etti. Teröristlerin arasına karışan Ateş, bombacıyı öldürmeyi planlıyor.

Söz 63.bölümü ile 13 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

SÖZ 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Söz dizisinin 64. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZ DİZİSİ 63.BÖLÜM ÖZETİ

Söz dizisi 63.bölümünde; Canını zor kurtaran Tarık, Yavuz’dan intikam almak için başka yollar aramaktadır. Ama karşısında Derya’yı görünce geri çekilme vaktinin geldiğini anlar. Çünkü Derya Yavuz’un vurulmasında onun parmağı olduğuna inanmaktadır.



Tarık’ın geri çekilmesi Sami’nin görevi devraldığı anlamına gelmektedir. Yavuz ise bu karşılaşmadan memnundur. Çünkü Sami ve ekibinden hesap sorma vakti gelmiştir.





Karabatak, bombalı saldırının faili Şero’nun peşindedir. Ama tam yakalayacağı sırada Şero’nun Dragan’la birlikte yaptığı saldırı planını öğrenir. Artık kendini açık etmeden bu planın detaylarını öğrenmek zorundadır. Ama Şero’nun peşini de bırakmaya niyeti yoktur.



Tim, Karabatak’tan gelen haberle harekete geçer. Hem Karabatak’ı almak hem de Dragan’ın planını engellemek için hazırladıkları tuzak Şero’nun son anda karar değiştirmesiyle Karabatak için hayati bir riske dönüşür.

SÖZ DİZİSİ 63.BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 62.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Söz 62.son bölümünde; Erdem’in evinde yaşanan patlama herkesi acıya boğar. Karabatak ve Tim haberi alır almaz Erdem’in yanına koşar ama acı haber hepsinin yüreğine bir bıçak gibi saplanacaktır.

Tarık, Yavuz’u ortadan kaldırmak için yaptığı planın tıkır tıkır işlediğini sanır. Ama Yavuz bu yolda yalnız değildir. Yaraları iyileşip kendine geldiğinde onu öldürmeyen kurşunları tek tek sahiplerine iade etmek için yemin eder. İlk hedefi de ona bu hain tuzağı kuran Tarık’tır…



Sami ve Dragan ülke sınırında yeni kurulacak bir devlet umuduyla çalışmalarına hız vermiştir. Çaresiz insanların topraklarını satın almak için büyük bir katliama hazırlanmaktadırlar.

Karabatak patlamanın intikamını almak için saldırıyı yapanın peşine düşer. Ama bu yola çıkarken ne Tim ne de komutana haber verir. Yalnız ve her şeyi göze alarak, onlara bu acıyı yaşatanlardan hesap soracaktır. Karabatak’ın bu hamlesi büyük bir kriz yaratsa da Tim, onu canı pahasına çıktığı bu yolda yalnız bırakmayacaktır.

SÖZ 63.BÖLÜM 1. FRAGMANI

SÖZ DİZİ KONUSU NEDİR?



Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor.



Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor



İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.



Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor



Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.



Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.





Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.



“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.



Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.



Peki Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; Dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI



YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.







BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)



Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.



SERHAT KILIÇ DA KADRODA



'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'