SÖZ dizisi izle 66.yeni bölüm fragmanı | Star Tv SÖZ 65.son bölüm BluTv izleme linki

Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘SÖZ’ün yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenirken, senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor.



SÖZ DİZİS 66.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ dizisi 66.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görünütleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SÖZ DİZİSİ 65. BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ DİZİSİ 65.BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Sevdikleri İçin Savaşıyor!

SÖZ dizisi 65.son bölümünde; Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.



Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…





Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.



Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

SÖZ 65.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 64.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SÖZ dizisi 64.son bölümünde; Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı



Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul’dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay



En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.





ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)



Görev: Tim Komutan Yardımcısı



Rütbe: Üsteğmen



Lakap: Geveze



Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.



FETHİ KULAKSIZ (BURAK SEVİNÇ)



Görev: Hafif Silah Uzmanı



Rütbe: Üstçavuş



Lakap: Avcı



Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır. Milli şampiyon okçudur. Timin keskin nişancısıdır.



MÜCAHİT SERDENGEÇTİ (GÖRKEM SEVİNDİK)



Görev: Ağır Silah Uzmanı



Rütbe: Üstçavuş



Lakap: Keşanlı



Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz. Bunun sebebi de şehit olma arzusudur. Çünkü bütün sülalesi şehit olmuştur.







ALİ HAYDAR BOZDAĞ (MUSTAFA YILDIRAN)



Görev: Muhabere Uzmanı



Rütbe: Başçavuş



Lakap: Hafız



Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır. Dindar bir ailede yetişmiştir. Boş konuşmaz, geyik yapmaz. Konuştuğu zaman da bilgece ve hikmetli sözler söyler. Sabırlı ve soğukkanlıdır.



ATEŞ ACAR (EREN VURDEM)



Görev: İstihbarat Uzmanı



Rütbe: Başçavuş



Lakap: Karabatak



Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever. Kamuflaj ve kılık değiştirme ustasıdır. İstihbaratçıdır. Aynı zamanda çapkındır. Girdiği her görevde illa bir kadının kalbini kazanır. Şeytan tüyü vardır.



FEYZULLAH ALTIPARMAK (AYTAÇ ŞAŞMAZ)



Görev: İstihkam Uzmanı



Rütbe: Uzman Çavuş



Lakap: Çaylak



Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır. Annesi kendisine çok düşkün olduğundan özel kuvvetlerde olduğunu söyleyememiştir. Annesi onu Muğla’da turizm jandarma zannetmektedir.



GÜLER KORKMAZ (NİL GÜNAL)



Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.



FUNDA KUTLU (ECE OKAY)



İstanbul’da bir hastane zincirinin sahibi dominant bir annedir. Bahar’ın kariyer haritasını bile adım adım planlamıştır. Kızıyla alacağı kararlar yüzünden ters düşecektir.



FATMA BOZDAĞ (MELİSSA YILDIRIMER)



Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.



NAZLI KORKMAZ (İLAYDA ILDIR)



Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır. İstanbul’da konservatuarda keman okumaktadır. Başına gelen bir felaket, onu Karabayır’da kalmaya mecbur eder.



ÇOLAK (SERHAT KILIÇ)



Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Üsteğmen Yavuz’la da kişisel bir hesabı vardır.

YOLLARI VATAN SEVGİSİNDE BİRLEŞENLERİN HİKAYESİ

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Mensubu görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.



“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.