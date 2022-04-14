Stranger Things 4. Sezon fragmanı yayınlandı. Dünya çapında hatrı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni sezonu 3 yıldır bekleniyordu. Netflix orijinal dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman? İşte Stranger Things 4. Sezon tarihi ve yeni sezondan ilk fragman

STRANGER THİNGS 4. SEZON FRAGMANI

Netflix, orijinal dizisi 'Stranger Things'in 4. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı.

Stranger Things'in 4. sezonu, 3 yıllık uzun bir sürenin ardından izleyiciyle buluşacak.

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

Stranger Things dizisinin 4. sezonundan ilk bölüm Mayıs'ın 27'sinde Netflix'te ekrana gelecek.

'En İyi Drama Dizisi' dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Stranger Things dizisinin ilk bölümü, 27.05.2022'de 2. ise Temmuz'un 1'inde yayına girecek.

STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir.

Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

'STRANGER THINGS 4' HAKKINDA

Hawkins'e korku, dehşet ve yıkım getiren Starcourt Savaşı'nın üzerinden altı ay geçmiştir. Savaşın sonuçlarıyla cebelleşen dostlarımız ilk kez birbirinden ayrı düşmüştür. Üstelik lise hayatının zorluklarıyla uğraşmak da işlerini hiç kolaylaştırmaz.

Bu hassas dönemde ortaya çıkan doğaüstü yeni ve korkunç bir tehdit, dehşet verici bir gizemi beraberinde getirir. Bu gizem çözüldüğü takdirde Baş Aşağı Dünya kabusu nihayet son bulabilecektir.

2016'da yayına girmesinden bu yana dünya çapında büyük ilgi gören Stranger Things, 65'i aşkın ödül kazandı ve 175 ödüle aday gösterildi. Bu ödüller arasında Emmy'ler, Altın Küre ödülleri, Grammy'ler, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Yılın Dizisi ödülü, People's Choice Ödülleri, MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Teen Choice Ödülleri ve diğer pek çok ödül bulunuyor.

En İyi Drama Dizisi dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Stranger Things, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından birisi.

Dizinin 3. sezonu 582 milyon saat izlenme elde ederek Netflix Top 10 listelerinin 'En Popüler İngilizce Dizi' kategorisinde 2. sırada yer alırken 2. sezon da 427 milyon saat izlenmeyle Netflix listelerinde 10 numarada.

Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things'in yapımcılığını Monkey Massacre Productions ve 21 Laps Entertainment üstleniyor. Dizinin baş yapımcıları ise Duffer Kardeşler ile birlikte 21 Laps Entertainment'dan Shawn Levy ve Dan Cohen ile Iain Paterson.