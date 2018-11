The Walking Dead izle 9.sezon 7.yeni bölüm fragmanı FX’de The Walking Dead 9.sezon son 6.bölüm izle! Milyonları ekran başına kilitleyen dizi The Walking Dead yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki araştırılıyor. Ekrana kilitleyen The Walking Dead 9.sezon fırtına gibi esiyor. Peki The Walking Dead 9.sezon 7.yeni bölümde neler oluyor? The Walking Dead 9.sezon 6.bölüm damga vurmuştu. The Walkind Dead 9.sezon 7.yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! Carol’un uzun zaman sonra bir araya geldiği kişi Daryl oluyor. Vahşi doğada yaşayan kahramanımızın tek yoldaşı köpeği gibi görünüyor. Carol’a bu yolculuğunda oğlu eşlik ediyor. İkilinin bir araya gelme sebebini ise ancak yeni bölümde görebileceğiz. The Walking Dead son bölümünde Rick ve Negan arasında rehine olayının yaşanmasından sonra Rick zor durumda kaldı ancak yeni bir hamle yapmak için de kolları sıvadı. Maggie'nin hamile olması onu zor durumda bıraksa da mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Maggie'nın 9. sezonda nasıl bir sonla karşılacağını dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Maggie yavrusunu bu acımasız aylaklarla dolu dünyaya getirebilecek mi. İşte The Walking Dead son bölümde yaşananlar…

The Walking Dead 9. sezon 7. bölüm “Stradivarius” tanıtımı

THE WALKİNG DEAD 9. SEZON 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rick Grimes’ın vedasından sonra ortalık karışıyor. The Walking Dead 9. sezon 6. bölüm tanıtımı ile anlıyoruz ki yeni bir zaman atlaması geliyor.

Gelecek hafta seyredeceğimiz bölümün adı Who Are You Now? olacak. Larry Teng’in yöneteceği bölümde ortalama altı senelik bir zaman atlaması yaşandığı anlaşılıyor. Andrew Lincoln’ün ayrılık kararından sonra alıştığımız düzen bir kez daha değişiyor. Karakterlerimizi daha zorlu bir mücadele bekliyor. Hem serinin en çetin kötülerinden The Whisperers ortaya çıkıyor. Hem de artık daha zeki zombiler göreceğiz gibi duruyor.

GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

The Walking Dead son bölümünde Rick ve Negan arasında rehine olayının yaşanmasından sonra Rick zor durumda kaldı ancak yeni bir hamle yapmak için de kolları sıvadı. Maggie'nin hamile olması onu zor durumda bıraksa da mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Maggie'nın 8. sezonda nasıl bir sonla karşılacağını dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Maggie yavrusunu bu acımasız aylaklarla dolu dünyaya getirebilecek mi? Morgan, The Walking Dead 7. sezonundaki savaşçı ancak savaşmaya önyargılı olan kişiliğini üzerinden atıp bambaşka biri olarak 8. sezonda karşımıza çıkmaya ve şaşırtmaya devam ediyor.

Rick'in Negan'a olan savaşında Morgan'ın desteği son derece önem arz ediyor. Daryl, Negan'a rehin düştükten sonra ellerinden kaçmayı başardı ve Rick'in safında yer tuttu. Negan'ın bütün üslerine yapılan saldırılarında Daryl, başrolde yer aldı

The Walking Dead yeni bölümde bizleri neler bekliyor merak konusu ancak The Walking Dead ara final ve The Walking Dead sezon finalinde büyük sürprizlerle karşılaşmamız içten bile değil.

THE WALKING DEAD KONUSU

The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder. Bu dünyada, zombiler, hikâyenin geçtiği bölgenin yerel argosunda "aylaklar" adıyla anılmaktadır. Sadece beyinleri yokedilerek etkisiz hale getirilebilen bu aylaklar, herhangi bir canlıyı yakalayıp parçalayarak yiyen "yaşayan ölüler" olarak betimlenmiştir. Aylaklar, ayrıca, sağlıklı insanları ısırarak veya tahrip ederek içlerindeki zombi virüsünü bulaştırma yoluyla kendileri gibi birer zombiye dönüştürebilmektedir. Seri, bu vahşi zombilerin ortaya çıkışını ve bu ani gelişme sonrasında kendilerini amansız bir yaşam mücadelesi vermek zorunda bulan bir küçük grubun hikâyesini ele almaktadır.

Grubun lideri, zombi salgını öncesi şerif yardımcılığı yapmış olan Rick Grimes'tır. Grup, her fırsatta grubun dinamiğini etkileyen/değiştiren yürüyen zombilerin korkusu ile yüzleşmektedir. Hikâye, çoğunlukla ana karakter Rick Grimes'ın grubunun, aylak sürüsünden uzak ve güvenli bir yer aradıkları Atlanta metropol bölgesi ile Amerika'nın Georgia eyaleti çevresindeki kuzey kırsal bölgede geçmektedir. Konu, yaşam mücadelesi verenler bu grubun zombi sürüsüne karşılık hayatları ile kendi insanlıklarını dengelemeye çalışmaları, gruptaki üyelerin öldürülmeleri ile başa çıkmaları, tanıştıkları ve çoğu tehlikeli ya da yırtıcı olan başka insanlarla uğraşmaları gibi ikilemleri ele almaktadır.

YENİ BÖLÜMLER FX KANALINDA

AMC’nin ekranlarda sekizinci sezonunu dolduran hit dizisi The Walking Dead, yeni bölümleriyle FX kanalına geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi sekizinci sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra, 26 Şubat Pazartesi günü saat 21.30’da FX ekranlarına olacak.

Robert Kirkman imzalı ünlü çizgi romandan uyarlanan ve sekiz sezondur ekranın en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran The Walking Dead, 25 Şubat’ta 125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşacak. Dizi, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes’in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan insanların hikayesini ele almaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde dokuzuncu sezon onayını alan dizi, radikal bir hamleyle sonbaharda başlayacak yeni sezonunda showrunner değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Yeni sezonda showrunner koltuğu dizinin senaristlerinden Angela Kang’a devredilecek ve Kang dizinin ilk kadın showrunner’ı olarak görevi devralacak.

125’ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşan AMC dizisi, Amerika yayınından 24 saat sonra FX ekranlarında Türkiye izleyicisinin karşısına çıkıyor.