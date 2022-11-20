Tozluyaka 21. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği gençlik dizisi Tozluyaka'nın son bölümünde; Berk'in babasını kaybetme korkusu onu Derya ile yüz yüze getirir. Derya'nın kararını değiştirebilecek midir? Tozluyaka 21. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 21. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 21. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 21. BÖLÜM ÖZETİ

FOX TV'de yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka'nın son bölümünde; Kenan, Derya ile evlenebilmek için her yola başvurur. Psikolojik ve vicdan azabı içinde kalan Derya zor anlar yaşar. Durum ciddidir ve her şey Derya'nın kararına kalmıştır.

Önder ve Derya'nın ilişkisini öğrenen Ali de şaşkındır. Bir tarafta annesinin sevdiği adam diğer tarafta ise babasının hayatı.

Berk'in ise korkuları gün yüzüne çıkmıştır. Babasını kaybetme korkusu onu Derya ile yüz yüze getirir. Derya'nın kararını değiştirebilecek midir?

Tüm bu sıkışmışlığın arasında gençlerin hepsi kendi dünyalarındadır. Eğlenceler, aşklar ve tatlı didişmelerle geçen güzel anlar yaşarken onlar büyüklerin o sırada aldığı kararlar ise herkesin hayatını değiştirecektir.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.