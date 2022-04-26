Üç Kız Kardeş 10. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yeni bölümünde Türkan, babasının kalp krizi geçirmesinin sorumlusu olarak gördüğü Soner'in annesi Rüçhan'ın karşısına dikilip sert bir tepki verir. Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır. Üç Kız Kardeş 10. Bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 10. bölüm izle (tek parça)

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeşlerin 10. bölümü izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 10. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti... Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her hafta Salı akşamı Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞLER 10. BÖLÜM FULL İZLE

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeşlerin 10. bölüm özeti şöyle;

Rüçhan hanımın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır.

Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SADIK ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR..

Rüçhan'ın hırsızlık suçlamaları sonunda buna kalbi dayanamayan Sadık fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Sadık'ın durumu kritiktir. Türkan bu durumdan Rüçhan'ı sorumlu tutar.

TÜRKAN, RÜÇHAN'IN KARŞISINA DIKILIYOR!

Türkan, babasının kalp krizi geçirmesinin sorumlusu olarak gördüğü Soner'in annesi Rüçhan'ın karşısına dikiliyor ve sert bir tepki veriyor.

Öte yandan Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır.

Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan'la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister.

SOMER KARARI TÜRKAN'A BIRAKIYOR!

Üç Kız Kardeşlerin 10. Bölümünde Rüçhan, Mine'nin çocuğunun Somer'den olmadığını açıklar. Kafası karışan Somer ne yapacağını şaşırır.

Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

Türkan, Derya ve Dönüş, evde tamirat işi çıkınca erkeklerin halini gülerek seyrediyorlar.

Türkan ve Somer, Sadık'ın hastanede olmasından dolayı kızları evde yalnız bırakmaz. Hakan ve Serdar da Derya ve Dönüş'ün yanındadır. Mutfakta çıkan tamirat olayı evde cümbüşe neden olur.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!