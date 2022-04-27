Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 26 Nisan reyting sıralaması

26 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Prometheus, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 26 Nisan 2022 reyting sonuçları

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.

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