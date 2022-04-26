Destan 21. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Destan'ın ekrana gelen son bölümüne Alpagu Han'ın "Düşmanımız bir, gayemiz tektir. Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım, yolumuz kutlu olsun!" sözü damga vurdu. Akkız Çolpan ve Balamir'e ne yapacak? İşte Destan 21. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Destan 21. Bölüm full izle (Youtube, atv)

DESTAN 21. BÖLÜM İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 21. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisinin 21. bölümünde Çin'e savaş açan Alpagu han; Sağ kanat alplerinin başına Akkız'ı Sol kanat alplerinin başına ise Temur'u koyar. Batuga'yı ise Başbuğ yaparak ordunun beyni olarak tayin eder.

ULU ECE VE ALACA KARDEŞLİĞİ

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir.

Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır?

Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Destan 21. bölümde Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur.

Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır?

Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

MEI JIN'IN BÜYÜK KOZU NEDIR?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir.

Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

KARDEŞ KAVGASI

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder.

Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?