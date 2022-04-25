Hakim 4. bölüm atv'de izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Hakim'in 4. bölümünde Ozan'ın babasına söylediği "Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!" sorusu damga vurdu. Ozan teslim mi olacak? Hakim 4. Bölüm full izle! Hakim 4.bölümü izleme sayfasına haberimizdeki atv ve Youtube bağlantılarından ulaşabilirsiniz.

Hakim 4. bölüme Ozan'ın Ömer'e söylediği " 'Teslim et beni!'" sözü damga vurdu.

HAKIM 4. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE!

Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

HAKİM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hakim dizisinin 4. bölümünde Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde...

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır.

Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.