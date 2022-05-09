Üç Kuruş 25. Bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'un 25. bölümde Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekti. Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 25. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş son bölüm izle tek parça!

ÜÇ KURUŞ 25 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ 25. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 25. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümüne Kartal ile Bahar'ın duygu dolu anları damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal ile Bahar'ın duygu dolu anları, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekti.

Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor.

Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor.

Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar.

Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür.

Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder.

Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Show TV'de!