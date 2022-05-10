9 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar, Hakim, Kung Fu Yoga, Survivor All Star, Yasak Elma ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ekrana geldi. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 9 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Mayıs reyting sıralaması

9 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Vanguard aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Vanguard (Y.S) yer aldı.

9 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

Üç Kuruş son bölüm izle tek parça!

Yasak Elma 141. bölüm izle!

Hakim son bölüm izle (5. bölüm Youtube)