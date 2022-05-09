Hakim 5. bölümüyle izleyenlere gergin anlar yaşattı. atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur yer alıyor. Hakim'in 5. bölümünde Azem, kazayı öğrenip Ömer'in karşısına silahla çıkar. Ozan'ı korumak isteyen Ömer Arif bu durumda ne yapacak? Hakim 5. Bölüm full izle! Hakim 5. bölümü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim son bölüm izle Youtube!

HAKİM 5.BÖLÜM İZLE ATV!

Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Hakim 5. bölüme Azem kazayı öğreniyor...

HAKİM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

Ozan, Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir.

Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif...

Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır.

Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.