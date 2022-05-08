Yargı 31. bölüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı 31. bölümde Ilgaz ve Ceylin boşanma kararı alıyor! Yaşanan tüm olaylar çiftin arasına girmiştir. Ilgaz boşanmaları gerektiğini söyler. Birbirlerini bu kadar severken ayrılabilecekler mi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 31. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 31. bölüm full izleme linki haberimizde.

YARGI 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 31. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümüne Eren'in cinayet şüphesiyle Ceylin'i tutuklaması damga vurmuştu. Yargı 31. bölümde ise Ilgaz ve Ceylin severek ayrılmaya çalışıyor! Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek?

YARGI 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 31. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Yargı 31. bölümde ailesi ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ilgaz bir seçim yapmıştır, artık aralarındaki uçurumu ne Ilgaz ne Ceylin inkâr edebilmektedir.

Ceylin bir yandan babasını katleden kişinin cezalandırılması için uğraşırken, bir de bunun üstüne Ilgaz'ın uzaklığı eklenmiştir..

Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştır.

Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için canla başla çaba harcayan Pars ve Eren'i köşeye sıkıştıracak hamle, beklemedikleri bir yerden gelecektir.

Çözümsüzlüğe itilen dava daha pek çok kişinin hayatını alt üst edecek gibidir. Şimdiye kadar köşesinden olayı zevkle izleyen Yekta'yı ise sürpriz bir son beklemektedir.

Yaşadıkları bütün zorlukların yanında Ilgaz ve Ceylin'i, sinsice ilerleyen ve tahmin edemedikleri bir plan sarmalamak üzeredir. Zaman onlar için geri dönüşü olmayan bir tehlikeye doğru akmaktadır...

ILGAZ VE CEYLİN BOŞANMA KARARI ALIYOR!

Yaşanan tüm olaylar çiftin arasına girmiştir. Ilgaz boşanmaları gerektiğini söyler.

ILGAZ VE CEYLİN SEVEREK AYRILMAYA ÇALIŞIYOR!

Ceylin ve Ilgaz'ın boşanma kararı herkesi şoke etmiştir. Birbirlerini çok sevseler de ayrılmanın en doğru yol olduğunu düşünürler. Ancak duyguları mantıklarının önüne geçecektir.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı Kanal D'de...