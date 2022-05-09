8 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları: Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi reyting sıralaması

8 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı televizyonlarda Adı Sevgi, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, İyilik, Teşkilat, Yedi Bela Hüsnü ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 8 Mayıs reyting sıralaması

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Teşkilat (TKR) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat (TKR), üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat (TKR) yer aldı.