Adı Sevgi, 9. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv'de ekrana gelen Adı Sevgi dizisinin 9. bölümünde Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır. Adı Sevgi 9.bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adı Sevgi 9.bölüm full izle!

ADI SEVGI 9 BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adı Sevgi dizisinin 7. bölümünde Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar.

Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır.

Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür.

Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer.

Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.