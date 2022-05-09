Yasak Elma 141. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 141. bölümde Doğan, Ekin'in kurtulmasıyla bir şok yaşar. Onu kurtaranın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Doğan aradığı adamı bulunca ne yapacak? Yasak Elma 141. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 141.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 141. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 141. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ekin'in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin'i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir.

Doğan, Ekin'i kurtaranın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Yasak Elma 141. bölümde Ekin, Çağatay'a "Beni Çetin'i kurtardığını söyleme ona" der. Doğan aradığı adamı bulunca ne yapacak?

Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan'ın gerçek yüzünü Yıldız'a göstermek ister.

Çağatay, Yıldız'a Doğan'ın bir katil olduğunu söyler. Yıldız Çağatay'a inanacak mı?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Doğan, Ekin'i ortadan kaldırır. Kumru ise her yerde arayıp bulamadığı sevgilisinin onu terkettiğine inanır.

Doğan, Ekin'den kurtulurken, Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler.

Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler. Ekin'i hiçbir yerde bulamayan Kumru yıkılır.

Handan, Kumru'nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız'la Asuman vardır.