Üç Kız Kardeş 11. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisinin yeni bölümünde Türkan baba evine döner. Somer, evi terk eden Türkan'ın kapısına dayanır. Somer'e sert bir şekilde çıkışan Türkan, Somer'in hamlesiyle şaşkına döner. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin 11. bölümünde neler yaşanacak? 3 Kız Kardeş 11. bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 11. bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeşlerin 11. bölümü izlemek isteyenler için 3 Kız Kardeş 11. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti...

ÜÇ KIZ KARDEŞLER 11. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. 3 Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeşlerin 11. bölüm özeti şöyle;

Üç Kız Kardeşler 11. bölümde Türkan, Rüçhan'ın zorbalıkları ve Somer'in ilgisizliği sonucunda bir karar alıp aile evine döner. Nesrin ve Sadık kızlarının üzülmemesi için ellerinden geleni yapmaktadır.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanmaktadır.

Bir yandan Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Ne var ki Rüçhan hanımın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

RÜÇHAN, MINE'NIN TARAFINA GEÇIYOR!

Üç Kız Kardeşlerin son bölümünde Evi terk eden Türkan, Rüçhan'ı karşısına almıştır. Kapısına dayanan Somer'i de kesin bir dille uyarır. Ancak Rüçhan Türkan'ı alt etmeye kararlıdır. Taraf değiştirir ve Mine'yi yeni gelini olarak ilan eder.

SOMER, SERDAR VE HAKAN'I YANINA ALARAK BIR PLAN YAPIYOR!

Somer, Türkan'ın telefonlarını açmaması sonucunda bir plan yapar ve Serdar ile Hakan'ı çağırır. Üç kız kardeşi çözmek için kafa kafaya verirler.

Türkan ile konuşmaya çalışan Somer sürekli Türkan'ın engellemeleriyle karşılaşır. Ancak artık kafasına koymuştur. Türkan onu dinleyecektir.

Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırır!

SOMER, TÜRKAN'A OLAN AŞKINI ITIRAF EDIYOR!

Türkan durumu kabullenmeye çalışırken Somer'den beklenmedik bir hamle gelir ve Türkan'ın kapısına dayanır.

Somer'e sert bir şekilde çıkışan Türkan, gelen öpücük sonucunda şaşkına döner.