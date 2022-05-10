Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte diziler sezon finali yapacak. İzlenme oranları düşen birçok dizi ise final yaparak ekranlara veda edecek. Sadakatsiz, Bir Zamanlar Çukurova, Adı Sevgi, Oğlum, Üç Kuruş gibi reyting savaşına yenik düşen dizilerden bazıları Mayıs ayının sonunda final yapacak. Peki Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte bu sezon final yapacak diziler

REYTİNG SAVAŞINDA YENİK DÜŞTÜLER!

Reytinglerde hedeflenen başarıyı gösteremeyen diziler adım adım finale yaklaşıyor. Kırmızı Oda, Kanunsuz Topraklar, Kağıt Ev, Kahraman Babam, Sana Söz gibi diziler beklenmedik bir şekilde ekranlara veda etmişti. Ekran macerasına büyük bir iddiayla başlayan diziler reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince final yapmaya hazırlanıyor. İşte bu sezon filan yapacak olan diziler...

SADAKATSİZ

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi ilk bölümleriyle büyük ilgi görmüştü. Dizi geçen sezon orjinal senaryoya uygun giderek büyük bir reyting yakalamıştı. Ancak bu sezon gittikçe uzatılan dizi reytinglerde alt sıralara geriledi. Sadakatsiz dizisi daha fazla senaryo tıkanıklığı çekmemek için bu sezon ekranlara veda edecek.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen 'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yapacak. Sadakatsiz final bölümünün Mayıs'ın 25'inde ekrana gelmesi bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI

Gülseren Budayıcıoğlu roman uyarlaması olan başrolünde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı geçen sezonda damgasını vurmuştu. ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizinin, düşük reytingler sebebiyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türünde olan Masumlar Apartmanı final yapacak.

Masumlar Apartmanı, Mayıs'ın 24'ünde yayınlanacak olan final bölümüyle ekranlara veda edecek.

ÜÇ KURUŞ

Show Tv'nin ve AY Yapımın büyük umutlarla çektiği başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi beklenilen reytinglerin çok altında kaldı. Dizi tek sezondu açıklaması yapsa da reyting kurbanı olduğu açık ve net. Üç Kuruş dizisi de ekranlara veda edecek diziler arasında.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

ATV'nin neredeyse tüm başarolleri değişen, sürekli olarak setinde kavga çıkan dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu sezon Total'de kötü olmayan iyi oranlar almasına rağmen final yapacağı duyuruldu.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI

TRT'nin büyük bütçe ile büyük beklentiyle sokruğu başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hüsrana uğradı. Dizi reytinglerde beklenilenin çok çok altlarda kalarak hayal kırılıklığı yaşattı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kıcı dizisi de bu sezon ekranlara veda edecek diziler arasına adını yazdırdı.

AZİZ

Show Tv'nin yeni dizisi Aziz ilk bölümlerinden eser olmayan değişen karkaterleri kısa sürede ile seyirci kaybeden dizilerden oldu. Dizi sosyal medyada shipçilerin gazına gelerek hüsrana uğrayan bir dizi daha olarak gelecek sezon biletini alamadığı konuşuluyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

Türk izleyicisinin çok uzağında kalan, acıtasyon drama barındırmayan, başarılı kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadın karakterlerin etrafında dönen, eğlenceli yerinde anlık dramsı ve ters köşeli dizisi Evlilik Hakkında Her Şey dizisi reyting kurbanı dizilerden oldu. Dizi neyse ki yrut dışı satışları iyi olduğu için sezon sonuna kadar devam edecek ancak sonrasında final yapacak.

ADI SEVGİ

Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolünde yer aldığı Adı sevgi isimli diziyi 11. bölümde bitirecek. Dizinin dizinin reyting rakamları yükselirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu ifade edildi.

OĞLUM

Ay Yapım imzasını taşıyan Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum' için final kararı alındı. Songül Öden, Feyyaz Duman, Nihal Yalçın, Timur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Oğlum " dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadı. Dizinin mayıs sonuna doğru final yapacağı belirtildi.