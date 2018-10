Ufak Tefek Cinayetler 40.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetle son 39.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Sarmaşıkta işler iyice karıştı. İyi ve kötü artık ayırt edilemez duruma geldi. Kim kimin tarafında, Kim kimin karşısında belli değil. Betül kararlı bir şekilde Oya'yı bitirme peşinde. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Serhan'a ulaşmaya çalışan Oya çılgına dönüyor. Oya Serhan cephesinde işler iyice sarpasarıyor. Ufak Tefek Cinayetler 39.bölümde Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? İşte merak edilen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar star.com.tr’de…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 39.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sarmaşık'ta bir cinayet daha!

Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşıkta işler iyice karıştı. İyi ve kötü artık ayırt edilemez duruma geldi. Kim kimin tarafında, Kim kimin karşısında belli değil. Betül kararlı bir şekilde Oya'yı bitirme peşinde. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Serhan'a ulaşmaya çalışan Oya çılgına dönüyor. Oya Serhan cephesinde işler iyice sarpasarıyor.

Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor!

Oya, herkesin merak ettiği katilin ismini, polislere söylüyor. Katil Merve diyen Oya ile aynı fikirde olmayan, Emre ve Kerim ise, gerçek katilin Merve olmadığı konusunda hemfikir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı. Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.

MERT FIRAT

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

TÜLİN ÖZER

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları’nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu’nun “Meleğin Düşüşü” filmi ile “En iyi kadın oyuncu” Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Ahmet ‘in annesi Handan Sultan’ı canlandırmıştır. Ocak 2016’da bir bisküvi markasının reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017’de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 İstanbul’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen. 1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D’de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı.

BADE İŞÇİL

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007’de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın Ezel dizisinde “Şebnem Sertuna” karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil’dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013’te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 2015 yılında, Muhteşem Yüzyıl-Kösem adlı dizide rol almıştır.

SELİM BAYRAKTAR

17 Haziran 1975’te Irak’ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerkük’lü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük’te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya’ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosuna geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009’da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihi televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, en son Star TV’de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan karakterini canlandırmıştır.Ayrıca Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği İnternet dizisi olan Görünen Adam’da Eşref Şerif karakterini canlandırmıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU

01.01.1992 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Güzelliği ile küçük yaşlarından itibaren birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran ve küçük yaşlarda oyunculuk hayatına atılmayı başaran genç ismin en büyük hayallerinden birisi de kuşkusuz ki oyunculuk hayatında başarılı bir şekilde ilerlemek ve bu anlamda profesyonel bir kariyere sahip olmaktı. Hayal Köseoğlu, küçük yaşlarındaki müthiş güzelliği ile birlikte film yapımcıları tarafından keşfedildi ve dizi projelerinde yer alabilmesi için setlere, cast çekimlerine çağrılmaya başlandı. Köseoğlu, ailesinin de desteği ile birlikte kısa zaman içerisinde oyunculuk adına ilerleme kaydetmeye başladı. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama – Oyunculuk Bölümü mezunudur.

TANSU BİÇER

4 Temmuz 1978 yılında Ankara’da doğdu. İzmir’de Karşıyaka Şemikler Lisesi’nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu’da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul’a yerleşti ve Semaver Kumpanya’nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya’nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul’a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tansu Biçer, Ali Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

DUYGU SARIŞIN

Duygu Sarışın 24 Kasım 1987 İzmir doğumlu. 1.70 boyunda ve 56 kilo olan Duygu Sarışın, Yay burcu, gözleri kahverengi. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı. İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ‘İçerde’ dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu Duygu Sarışın dizide Sema karakterini canlandırıyor.

FERİT AKTUĞ

Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 doğumlu Türk oyuncu. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde görev aldı. Kavak Yelleri’nde Efe’nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır.Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV’de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. Şu anda FOX TV’de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakterini canlandırmıştır.