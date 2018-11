Ufak Tefek Cinayetler dizisi 44.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 43.bölüm Star Tv izleme linki

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 44.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Ufak Tefek Cinayetler son 43.bölüm Star Tv izleme linki dizide neler oluyor Ufak Tefek Cinayetler oyuncu kadrosunda kimler var hikayesi nedir Ufak Tefek Cinayetler dizisi nerede çekiliyor soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 43.son bölümünde bu hafta beklenmedik olaylar yaşanıyor. Olayların ardı arkası kesilmeyen Ufak Tefek Cinayetler dizisi son bölümünde Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 44.yeni bölüm fragmanı ve 43.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Objektiflere birbirinden havalı ve karizmatik pozlar veren dizinin yakışıklı aktörleri ilk tanıtım kareleri ile dikkat çektiler. Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyiciyi akıl oyunlarına davet eden, sürükleyici hikayesiyle ‘Ufak Tefek Cinayetler Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ay Yapım imzalı, güçlü isimleri kadar nefes kesen senaryosuyla da dikkat çeken sezonun iddialı dizisi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 44.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır. Heyecan dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Sonunda aşk kazanır dedirtecek, duygu dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler her Salı akşamı Star TV'de.







UFAK TEFEK CİNAYETLER 43.BÖLÜM ÖZETİ

Şebnem Aksak Sarmaşık'ı birbirine katıyor!

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler 43.bölümünde; Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42.BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık kadınları yol ayrımında!



Güçlü isimleri kadar farklı hikayesi ile konuşulan Ufak Tefek Cinayetler 42.son bölümünde; Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı? soruların yanıtları dizinin son bölümünde cevaplandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİ KONUSU NEDİR?

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek. Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.



Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, Sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON OYUNCULARI



OYA (Gökçe Bahadır)



Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.



Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.



2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.



Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusudur.



Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.



Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.



2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı.







MERVE (Aslıhan Gürbüz)



Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.



Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.



2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular ise Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi.



14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.



PELİN (Bade İşçil)



Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım’la abisi Nişantaşı’nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu’nda 1600 kişi içinden 146’ncı oldu.



Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.



Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak’dan oyunculuk dersleri aldı.



2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı.



2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.



Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.



Uzun ve hızlı yürüyüşler yapan Bade İşçil, 2010 yılında “Becel” yağlarının marka yüzü oldu, reklamlarında oynadı.



Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi.



ARZU (Tülin Özen)



Tülin Özen, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun’da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi ve babası mühendistir. Bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken fiziği ve kimyası iyi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliğini gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış ailesine kazandığını söyleyip okulunu 3. sınıfta bırakmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Okurken devlet tiyatrosunda oyunlarda oynamaya başladı.



2004 yılında Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönettiği “Meleğin Düşüşü” adlı sinema filminde oynadı. Bol ödül alan bu filmde Tülin Özen de En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.



2013 yılında “Aldırma Gönül” adlı dizide oynadı. Yine aynı yıl “Mavi Dalga” adlı sinema filminde Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynamıştır.



Tülin Özen, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan “Pek Yakında” sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.







SERHAN (Mert Fırat)



Ankara’da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.



Televizyon dizilerinde karizmasıyla boy gösteren oyuncu Bizim Evin Halleri adlı diziyle de izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. En çok yükselişini ise Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yapmıştır.



Binbir Gece adlı diziyle başarılı performans gösteren oyuncu, Kapalı Çarşı dizisinde yüksek performans göstererek, dikkatleri üzerine çekmiştir.



EDİP (Selim Bayraktar)



Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. Okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet Muhafızı askerleri olması için Selim'i de seçince; olmamak için kurşuna dizilmeyi göze alarak ailesiyle Türkiye'ye kaçtı. 12 yaşındayken 17 ağustos 1987 tarihinde Türkiye'ye geldi. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Eskişehir soğuk geldiğinden daha sıcak bir yer olan Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı.

Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl "Paris Sirki" adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Askerlik vakti gelince sirkten ayrılıp askerliğini yaptı.



Sonra Devlet Tiyatrosu sınav açtı, girdi ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.



2007 yılında Diyarbakır Devlet tiyatrosundan Antalya Devlet Tiyatrosuna atandı.



Selim Bayraktar, 2005 yılından beri Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen Bihter hanım ile evlidir ve Antalya'da Comport Palace Rezidans'ta aldığı dairesinde yaşamaktadır.



Selim Bayraktar, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayında harem ağası Sümbül Ağa karakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.



Selim Bayraktar, 2013 yılında "Romantik Komedi2: Bekarlığa Veda" filminde; Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan oyuncu kadrosuna falcı rolü ile dahil oldu.



23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Selim Bayraktar başrolde olarak, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yavuz Bingöl ile birlikte rol aldı.



TAYLAN (Ferit Aktuğ)



Ferit Aktuğ, 1978 yılında Adana'da doğan Ferit Aktuğ, 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Birçok dizi, sinema filmi ve reklam filminde yer almıştır. Koçum Benim dizisi ile kariyerine adım atan Ferit Aktuğ, Kavak Yelleri dizisi ile ekranların tanınan yüzü olmuştur.



Kariyerinde çok sayıda dizi,tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Ferit Aktuğ, başarılı performansları ile izleyenlerden her zaman tam not almayı başaran bir oyuncu olmuştur.



MEHMET (Yıldıray Şahinler)



Yıldıray Şahinler, 7 Şubat 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim konusunda küçük yaşlardan itibaren kendisine has bir tavır takınan ve Suadiye Lisesi mezunu olan Şahinler, zaman içerisinde oyuncu olma merakı ile kendi nezdinde girişimler yapmaya başlamıştır.



İstanbul’da ki tiyatro okullarına başvuran ve ilk aşamada amatör eğitimler alarak kendisini geliştirme yoluna giden Şahinler, zaman içerisinde İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosuna girmeyi başarmıştır. İlk olarak 1988 yılında Turan Oflazoğlu tarafından sahnelenen Genç Osman tiyatrosunda kendisine yer bulmuş ve kariyerine start vermiştir.



1988 – 2007 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu bünyesinde tam 16 ayrı tiyatro oyununda sahne alan usta oyuncu, kendisini sürekli daha da ileriye götürmüş ve profesyonel hale gelmiştir. Oynadığı tiyatro oyunlarından bazıları Theope, Çıkmaz Sokak Çocukları, Suç ve Ceza, Opla Zonun Dramı, Gılgameş ve Can Tarlası gibi oyunlar sıralanabilir. 2007 yılına kadar İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun en iyi oyuncularından birisi olarak gösterilmiştir.



2007 yılında sahnelenen Barut Fıçısı tiyatro oyunu için ise yönetmenlik koltuğuna geçerek bu anlamda ilk ciddi adımını atmış ve tiyatro yönetmenliği görevine de soyunmuştur. 2007 ile 2014 yılları arasında ise Alevli Günler, Doğumgünü Partisi, Bezirgan ve İhtiyar Balıkçı ve Deniz isimli tiyatro oyunlarının yönetmenliğini yapmıştır.



Sinema ekranları ile ilk tanışması ise Gemide filmi ile 1999 yılında olmuştur. Filmde Erkan Can, Haldun Boysan, Naci Taşdöğen, Güven Kıraç ve Cengiz Küçükayvaz gibi isimler ile rol alan Şahinler, Ali karakterine hayat vermiş ve televizyon ekranlarında tanınmıştır.



Zaman içerisinde oyunculuğu ile ön plana çıkan Şahinler, Elveda Rumeli dizisi kadrosunda yer aldı ve bu dizide Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Hande Subaşı ve Berrak Tüzünataç gibi isimler ile yer almıştır. Cenovalı Cenap karakterine hayat vermiş ve oyunculuğu ile beğeni toplamıştır.



Sonrasında Avrupa Yakası dizisinde birkaç bölüm yer alan ünlü oyuncu, döneminin en çok izlenenlerinden birisi olan İntikam dizisi kadrosunda da yer bulmuştur. Bu dizide ise Beren Saat, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Mert Fırat, Engin Hepileri, Zafer Algöz gibi isimler ile rol almıştır.



EL TURCO (OSMAN SONANT)



Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Fi gibi projeleriyle tanınan Osman Sonant, 1979 yılında dünyaya geldi. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.



Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.



Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.Fi dizisinde canlandırdığı büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.



EMRE ÇELEN (USHAN ÇAKIR)



Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2005 yılından bu yana birçok projede yer alan tecrübeli oyuncu, kariyerine ilk olarak Atv ekranlarında yayımlanan Belalı Baldız dizisiyle başlamıştır. Bu projenin ardından 2006 yılında Başka Semtin Çocukları isimli sinema filminin kadrosunda yer alan Ushan Çakır, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Gece Gündüz projesine Damat Ferit karakteri ile dahil olmuştur.



Bu tarihin ardından 2011 yılına Bazı Sesler ve Korku Tüneli isimli iki oyunla tiyatro sahnelerinde yer alan Çakır, 2011 yılında Çetin Tekindor'un başrolünde yer aldığı Dedemin İnsanları sinema filminde yer almıştır.



Bu tarihten itibaren sırasıyla Uzun Hikaye, Leyla ile Mecnun, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem projelerinde rol alan oyuncu, son olarak Kara Yazı'da yer almıştır.