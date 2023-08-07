Veda Mektubu 22 bölüm izleyici karşısına çıktı. Yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizisi Veda Mektubu'nun son bölümünde Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Beste ve Mahmut'un düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu? Veda Mektubu 22 bölüm izle full hd tek parça!

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM İZLE (22. BÖLÜM)



Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de...

VEDA MEKTUBU 22 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!



Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM ÖZETİ



Kanal D'nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizisi "Veda Mektubu" yeni bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Karlılar, Beste ile kardeş olduklarını öğrenmenin şokunu yaşamaktadırlar. Bu haber Aslı ve Mehmet'i de derinden etkilerken Selçuk ve Mina'nın öfkeleri elle tutulur bir hal alır. Geride kalmaya niyeti olmayan Mina, Hatice ile birlik olmaya karar verir. Selçuk ise aileden daha da uzaklaştığını fark eder...

Alanur, Seher'in ona verdiği zarfı Ziya'ya vermek için yola çıkmışken bir anda bayılır, Aslı ve Beste, annelerini hemen hastaneye götürürler. Alanur için, her şey yoluna girmiş, hayatının aşkına kavuşmuşken karşısına beklenmedik engel çıkar.

Aslı ve Mehmet her şeye rağmen evin içindeki dengeyi korumaya çalışırlar. Karlıların bahçesinde, geçmiş kötü günlere inat, kocaman bir düğün yapılır... Bu düğün, birilerinin mutluluğuna, birilerinin vedalarına sebep olacaktır.

ALANUR'DAN KÖTÜ HABER GELDİ!



Beste'nin Ziya'nın kızı olduğunu hemen herkes öğrenir. Alanur, kızlarının yanında olmak için Ziya'nın evine gider. Ancak evde fenalaşan Alanur hastaneye kaldırılır. Alanur, kötü bir hastalığa yakalandığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Ziya, Alanur'a destek olmak için yanında olur.

MİNA'YA NE OLDU?



Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Öte yandan Alanur'un galerisine bir saldırı düzenlenir. Beste ve Mahmut ise evlilik hazırlıklarını yapar. Düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu?

VEDA MEKTUBU KONUSU



Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.