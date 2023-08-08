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Medya

7 Ağustos reyting sonuçları: Üvey Anne, Ruhun Duymaz, Veda Mektubu reyting sıralaması

7 Ağustos 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Üvey Anne, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Metamorfoz Kırılma, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 7 Ağustos reyting sonuçları

8 Ağustos 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
7 Ağustos reyting sonuçları: Üvey Anne, Ruhun Duymaz, Veda Mektubu reyting sıralaması
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7 Ağustos reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Üvey Anne, Fox TV'de Ruhun Duymaz dizileri yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü, Star TV'de Yerli Sinema Sen Kiminle Dans Ediyorsun ekranlarda kahkaha rüzgarları estirirken, TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 7 Ağustos 2023 reyting sonuçları

7 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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