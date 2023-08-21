Veda Mektubu 24 bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Veda Mektubu final bölümüyle ekrana geldi. Veda Mektubu'nun final bölümünde Hatice'nin tabancasından çıkan kurşun Mehmet'e isabet eder. Peki Mehmet öldü mü? İşte Veda Mektubu 24. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Veda Mektubu 24 bölüm izle full hd tek parça!

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM İZLE (FİNAL)

Kanal D'nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizisi "Veda Mektubu" final bölümü ile ekrana geldi.

VEDA MEKTUBU 24 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA



Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin final bölümünün konusu şöyle;

Veda Mektubu 24 bölümde Aslı, Mehmet ve Hatice üçgeninde gerilim her geçen dakikada daha da artar. Selçuk yaptığı her şeyden pişman olup ailesinin yanında olmayı seçer. Ama bu karar Nevzat ve ailesini etkiler.

Firdevs ve Nevzat artık ciddi kararların eşiğindedir... Beste ve Mahmut, evlat edinmek için önemli bir adım atarlar. Ancak her şey yolunda gidiyor diye düşündükleri anda mutluluklarına beklenmedik bir gölge düşer. Kendisini Mehmet ile evli sanan Hatice intikam için harekete geçer.

Karlılar için korku dolu bir süreç başlar. Nefesler tutulur, her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Birlikte oldukları an son anları mı olacaktır?

HATİCE, İNTİKAM İÇİN ŞOK BİR YOL SEÇİYOR!



Mehmet'in hayati tehlikesi sürerken aileyi daha korkunç bir olay beklemektedir. Gözü dönen Hatice, villanın etrafına benzin dökerek son intikamını almak için kollarını sıvar.

MEHMET ÖLDÜ MÜ?



Hatice'nin tabancasından çıkan kurşun Mehmet'e isabet eder. Mehmet hemen hastaneye kaldırılır. Aslı Mehmet'in yanından ayrılmazken Hatice'nin bulunması için yanındakilere yalvarır.

Mehmet ameliyata alınırken Aslı daha fazla dayanamaz ve bayılır. Baygınlık geçiren Aslı'nın ayıldığında ilk sorduğu şey bebeği olur. Peki, Aslı bebeğini düşürdü mü? Mehmet öldü mü?