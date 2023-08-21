Ruhun Duymaz dizisi 5. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ece ve Onur arasında duygusal bir yakınlaşma olur. Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir. Peki DNA raporunda ne çıkacak? Ruhun Duymaz 5. Bölümü izlemek isteyenler için son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ruhun Duymaz izle 5. bölüm full izle tek parça!

RUHUN DUYMAZ 5. BÖLÜM İZLE



Ruhun Duymaz dizisinde dizide Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'a, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

RUHUN DUYMAZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Onur ifşa olacağını bilerek Ece'nin hayatını kurtarır. Civan ve Hilal Onur'dan şüphelenmeye başlar. Ayla ise Onur'un Ece için hem operasyonu hem de hayatını riske etmesinden rahatsızdır ve Onur'u uyarır.

Onur, reddetse de Ece hayatına girdiğinden beri ilk kez duygularına hakim olamadığının farkındadır.

Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir. Bir taraftan da Onur'a giderek kapılmaktadır.

Aralarında karşı koyamadıkları bir çekim vardır, ve tehlike giderek artmaktadır.

RUHUN DUYMAZ KONUSU



Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)'in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur.

Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.