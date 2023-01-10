Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu

Wednesday 2. sezon için beklenen haber geldi. Netflix'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Wednesday'in 2. sezonu için meraklı arayış devam ederken Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu geldi. Youtube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım ile birlikte ikinci sezon için önizleme yapıldı.

NETFLİX'TEN WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU



Dizi ve film platformu Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Wednesday'ın 2. sezon duyurusu yayınlandı. Başrollerinde Jenna Ortega,Gwendoline Christie ve Riki Lindhome'un yer aldığı Wednesday'in 2. sezonu için hazırlıklar başladı.

Wednesday 2. sezon için Netflix'ten yayımlanan duyuruda kesin bir tarih verilmezken, yeni sezon için "Yakında" ibaresi yer aldı.

WEDNESDAY KONUSU



Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.