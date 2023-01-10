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Dizi

Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu

Netflix'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı Wednesday dizisi, seyirciden büyük ilgi gördü. İlk sezonu bitiren izleyici, Wednesday 2. sezonun ne zaman yayınlacağını merak ediyor. Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile Wednesday'in 2. sezonunun geleceğini duyurdu. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu

10 Ocak 2023 Salı 16:19 - Güncelleme:
Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu
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Wednesday 2. sezon için beklenen haber geldi. Netflix'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Wednesday'in 2. sezonu için meraklı arayış devam ederken Netflix'ten Wednesday 2. sezon duyurusu geldi. Youtube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım ile birlikte ikinci sezon için önizleme yapıldı.

NETFLİX'TEN WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU

Dizi ve film platformu Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Wednesday'ın 2. sezon duyurusu yayınlandı. Başrollerinde Jenna Ortega,Gwendoline Christie ve Riki Lindhome'un yer aldığı Wednesday'in 2. sezonu için hazırlıklar başladı.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday 2. sezon için Netflix'ten yayımlanan duyuruda kesin bir tarih verilmezken, yeni sezon için "Yakında" ibaresi yer aldı.

WEDNESDAY KONUSU

Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.

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