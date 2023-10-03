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Dizi

Yabani 4. Bölüm full izle tek parça! Yabani dizisi 4 bölüm izle!

Yabani dizisi 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen dizide, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesi anlatılıyor. Yeni bölümde Yaman Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Yabani 4. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yabani 4. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve bölüm özeti

3 Ekim 2023 Salı 22:56 - Güncelleme:
Yabani 4. Bölüm full izle tek parça! Yabani dizisi 4 bölüm izle!
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FOX TV'nin yeni dizisi Yabani, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yabani 4. Bölüm izleme bağlantısı ve yani bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Yabani dizisi 4. bölüm izle!

YABANİ 4. BÖLÜM İZLE

Yabani yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de!

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya'nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle... Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır.

Aşık olmak üzere olduğu kızın ailesinden kendi ailesine uzanan kirli bir oyunun kurbanı olduğunu anlayan Yaman geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamıştır ve artık bu yolun bir dönüşü yoktur.

Alaz ve Çağla Yaman'ı hayatlarından çıkarmayı başardıkları için mutluyken Yaman ondan çocukluğunu çalanı bulmak üzere hiç beklenmedik bir hamle yapar. Yaptığı hamle her iki tarafında dengelerini tekrar bozacaktır.

Yaman'ın neyin peşinde olduğundan habersiz Cesur, Yaman olmadan da ayakta kalabileceklerini ispat etmek hırsıyla başını büyük bir belaya sokarken, Alaz'ın aradığı fırsat önüne düşer. Cesur'un ipleri Alaz'ın elindedir artık... Dolayısıyla da Yaman'ın...

Yamansa Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Annesi mi? Babası mı? Yoksa dedesi mi?

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