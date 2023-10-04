3 Ekim reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de Yabani dizilerinin ilk bölümleri ekranlarda yer alırken, Show TV'de Aile dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef All Star heyecanı yaşanırken, Star TV'de Deliha 2 isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Ekim 2023 reyting sonuçları



3 EKİM 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de reyting listesinin ilk sırasında FOX'un iddialı yeni projelerinden Yabani dizisi yer aldı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star reyting tablosundaki yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada da Müge Anlı yer aldı.

3 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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