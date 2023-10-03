Aile 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkarak yeni sezona 'Merhaba' dedi. Show Tv'de ekrana gelen dizi, başladığı günden bugüne kadar salı akşamlarının reyting zirvesinde yer aldı. Aile 14. bölümde Aslan'ın ailesini yeniden bir masada topladığı tanıtımda Devin'le Aslan'ın aşk üstüne yorumları dikkat çekiyor. Aile 14. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aile dizisi 12. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

AİLE 14. BÖLÜM İZLE!

İlk sezonuyla salı akşamları hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vuran Ay Yapım'ın 'Aile' dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona erdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı ekranlarda bir araya getiren ve vurucu bir finalle sezon arası veren dizinin yeni sezonundan 14. bölüm yayınlandı.

Aile yeni bölümüyle her salı saat 20.00'de Show TV'de!

AİLE DİZİSİ 14. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Aile 14. Bölümde Çiftlik evinde yaşanan olayda kırılan camlar ve havuza düşen kişi merak konusu olurken, Aslan'ın Cihan'a "Döndük dolaştık yine babamızın oğlu olduk!" sözleri heyecanın dozunu artırıyor. Hülya'nın İlyas'a vereceği isim heyecanla bekleniyor.

AİLE 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile'nin 14. bölümünde Aslan'ın 'aile' ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin'in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor.

Cihan açıkça Soykanlar'a savaş açarken, Aslan'ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin'in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Aile 14. Bölümde Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan'la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: Videoyu kim sızdırdı?

Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan. Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin'in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır.

Hülya derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır. Bugüne kadar kendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır.

Devin'in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan'la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık. Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.

Etkileyici hikayesinin yanı sıra zengin oyuncu kadrosuyla da çok konuşulan 'Aile'nin yeni sezonuna güçlü isimler dahil oldu. Soykanlar içinde büyük hesaplaşmalara sahne olacak yeni sezonda Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan'ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Kartların yeniden dağıtılacağı yeni sezonda Alper Çankaya'nın canlandıracağı Bedri karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise merakla beklenecek.