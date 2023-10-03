Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümüne Cezayir'in "Benim için hayat, inandığım şeyler uğruna ölene kadar bıkmadan yorulmadan savaşmaktır" sözü damga vurdu. Erman, Atakan'a Cezayir'in gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Cezayir Erman'ın elinden nasıl kurtulacak? Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 39 bölüm izle full hd tek parça!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Seninle ölene kadar düşman kalacağız!" sözü damga vurdu.

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölümde Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir.

Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir.

Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur.

Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek