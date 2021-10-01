1 Ekim 2021 Cuma 20:35 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:35

Yalancı, 3. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Show Tv'nin yeni dizisi Yalancı'nın 3. Bölümünde Deniz'in geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Peki Yalancı 3. bölümde neler yaşanacak? İşte Yalancı 3. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşanacaklar...

YALANCI 3. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

YALANCI 3. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Yalancı dizisinin 3. bölümünde Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir.

Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir.

Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır.

Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.