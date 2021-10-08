8 Ekim 2021 Cuma 20:49 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 20:49

Yalancı 3. Bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı 4. Bölümde Murat ve Mehmet Emir arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Murat, Mehmet Emir'in kışkırtmalarına dayanamayıp ona saldırıyor. Canan'ın Mehmet Emir'le konuşması ikisi arasında yaşanan geceye dair akıllarda soru işaretleri oluştururken yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir aslında nasıl biri? Yalancı 3. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

YALANCI 3. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YALANCI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 3. bölümünde Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir.

'KILIÇLAR ÇEKİLDİ'

Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer.

Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

Diğer yandan Deniz, Mehmet Emir'i araştırmaya başlıyor. Murat ve Mehmet Emir arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Murat, Mehmet Emir'in kışkırtmalarına dayanamayıp ona saldırıyor. Canan'ın Mehmet Emir'le konuşması ikisi arasında yaşanan geceye dair akıllarda soru işaretleri oluştururken yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir aslında nasıl biri?

Yalancı yeni bölümüyle Cuma 20.00'de Show TV'de!