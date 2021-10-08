8 Ekim 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 23:45

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır. Aşk Mantık İntikam 16. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 16. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 16. bölümde Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan'ın evinde baygın yatmaktadır.

Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra'yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür.

Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ozan tüm olanlardan sonra çok değişmiş, herkesi ve her şeyi boş veren öfkeli bir adama dönüşmüştür. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlar.

Şirket bu nedenle iş kaybı ile karşı karşıya gelecek, bu durum ise Çınar'ın eline Ozan'la ilgili koz verecektir.

Musa ve Esra, Ozan'ı geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar ancak Ozan kimseyi dinlemez. Sonunda Ozan'ın Esra'yla ilgili gördükleri kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açar.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!