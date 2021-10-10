10 Ekim 2021 Pazar 10:04 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 10:04

Kardeşlerim son bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'nin dram türündeki dizisi Kardeşlerim 23. bölümüyle Cumartesi akşamı Atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim 23. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim son bölüm izle (Youtube, atv)

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA ATV

"Tek ihtiyacım, birazcık sen..."

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM ÖZETİ

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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