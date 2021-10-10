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Medya

9 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları! Şarkılar Bizi Söyler, Son Yaz, Kardeşlerim reyting sıralaması

9 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Son Yaz, Yol Arkadaşım 2, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Ekim 2021 reyting sonuçları

10 Ekim 2021 Pazar 10:50 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 10:50
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9 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Yol Arkadaşım 2, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

9 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

Kardeşlerim 23. bölüm izle (Youtube, Atv)

Yalancı 4. bölüm full izle!

Aşk Mantık İntikam 16. son bölüm izle!

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