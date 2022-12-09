Yalı Çapkını 12. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Geçen hafta Ferit Korhan'ın 'Yalı Çapkını Gecelerde' diye manşet olması bölüme damga vurmuştu. Yalı Çapkını 12. bölümde Ferit, Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna edebilecek mi? Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Yalı Çapkını 12. Bölüm full izle!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümünde; Ferit'in bir gazeteci tarafından fotoğraflanması ve bu durumdan kurtulmak için başta Seyran olmak üzere Korhan ailesi çabalamıştı. Ancak tüm bu çabaya rağmen Ferit Korhan'ın haberinin 'Yalı Çapkını Gecelerde' diye manşet olması bölüme damga vurmuştu.

Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 12. son bölümünde ise Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

GOOGLE'A DAMGA VURDU

Google, 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye'de en çok aranan dizi ise Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan, reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıktı.

Listede Yalı Çapkını'nı bir diğer Star dizisi Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri dizisi takip etti.