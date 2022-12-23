Yalı Çapkını 14. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Geçen hafta Ferit Korhan'ın evi terk etmesi üzerine Seyran'ın onu durdurmaya çalışması bölüme damga vurmuştu. Yalı Çapkını 14. bölümde ise Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır. Halis Ağa, Seyran'dan ne isteyecek? Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Yalı Çapkını 14. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümünde; Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olmuştu. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber vermişti. Seyran, Ferit'i durdurmak üzere havalimanına gitmişti.

Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 14. son bölümünde ise Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez.

Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.

Halis Ağa, Seyran'dan ne isteyecek?