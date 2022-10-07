Yalı Çapkını 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 3. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 3. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM FULL İZLE!



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YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Düğünden sonra İstanbul'a gelen Seyran; hem Korhanların düzenine alışmaya hem de yeni ailesini benimsemeye çalışmaktadır.

Halis Ağa'nın ise aklında Ferit ile ilgili yeni bir plan vardır. Antep'te Suna hakkında çıkan söylentiler Kazım'ı sinirlendirir ve bir karar almaya iter.

Halis Ağa, Ferit'in adam olabilmesi için onu zora sokacak işlerle sınamaya karar verir.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.