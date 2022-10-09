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Medya

8 Ekim reyting sonuçları: Bir Peri Masalı, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

8 Ekim 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Doğu Demirkol ile Alelade Show, Bir Peri Masalı, Gönül Dağı ve Masterchef Türkiye ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Ekim 2022 reyting sonuçları

9 Ekim 2022 Pazar 09:49 - Güncelleme:
8 Ekim reyting sonuçları: Bir Peri Masalı, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması
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8 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV ekranlarında Kardeşlerim, Star Tv'de Doğu Demirkol ile Alelade Show, FOX TV'de Bir Peri Masalı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT1'de Gönül Dağı dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi reyting sıralaması

8 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Gönül Dağı 71. bölüm izle!

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KARDESLERIM ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

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