Yalı Çapkını 38. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin son bölümünde Kaya'nın annesi Nükhet'e söylediği, "Hepsiyle kaynaşacağım. Bunu sadece içlerindeki kötüyü açığa çıkarmak için yapacağım" sözü dikkat çekiyor. Yalı Çapkını 38. bölümde Seyran ile konuşmasına öfke kusan Ferit ve Kaya'ya tokat atıyor. İşte Yalı Çapkını 38.Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM FULL İZLE!

Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma Star'da!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin ekrana gelen yeni bölümünde; Kaya, annesi Nükhet'e "Hepsiyle kaynaşacağım. Bunu sadece içlerindeki kötüyü açığa çıkarmak için yapacağım" diyerek planlarından bahsediyor.

Öte yandan gelini ve damadının nerede ve nasıl yaşayacağını merak eden Kazım soluğu yalıda alıyor. "İşte hakiki, gerçek torun bu" diyerek Ferit'i gösteriyor.

FERİT VE KAYA ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR!



Kaya ve Ferit arasındaki gerginliğin bitmesi için Seyran'ın gizlice Kaya ile konuşması Ferit'e karşı Seyran'ı zor duruma düşürüyor.

FERİT'TEN KAYA'YA OKKALI TOKAT!



Seyran'ın Kaya'nın ayağına gitmesi üzerine Kaya, Ferit'e "Ben seni git dide daha iyi tanıyorum biliyor musun? Utangaç bir çocuksun. Mesele gelip benimle derdini açık açık konuşsan. Karını göndermesen" diyerek onu kışkırtıyor.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ferit, Kaya'ya tokat atıyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.