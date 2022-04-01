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Dizi

Yalnız Kurt 10. bölüm full izle! Yalnız Kurt 10. bölüm izle tek parça!

Yalnız Kurt 10. Bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 10. bölümünde Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak? Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı Yalnız Kurt 10. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 10. bölüm izle full hd tek parça!

1 Nisan 2022 Cuma 20:51 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 20:51
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Yalnız Kurt dizisi 10. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki 'Yalnız Kurt' dizisinin 10. bölümünde Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır. Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? İşte Yalnız Kurt 10. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 10. bölüm izle full hd tek parça!

YALNIZ KURT 10. BÖLÜM İZLE!

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetlerin ele alındığı Yalnız Kurt dizisi 10. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 10. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 10. bölümünde Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir.

Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz.

Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz.

Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır. Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne?

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir.

Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır. Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek?

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