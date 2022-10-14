Yalnız Kurt dizisine sürpriz bir isim katıldı! Yahşi Cazibe'nin ünlü oyuncusu Yalnız Kurt'ta dahil oldu!

Gökçe Özyol, yeni sezonunda yenilenen hikâyesiyle seyirciyle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinde yer alacak. Özyol, dizide Peyami Çevreci karakterine hayat verecek.

Usta oyuncu, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "14 Ekim 2022 Cuma Atv'de ikinci sezona başlıyoruz. Bende Peyami Çevreci karakteriyle karşınızda olacağım..."

Gökçe Özyol, İki Aile dizisi ile oyunculuğa adım attı. Daha sonra Yahşi Cazibe dizisindeki pepelek Barış karakteri ile hafızalara kazındı.

YALNIZ KURT YENİ SEZONUYLA EKRANLARDA!

Osman Sınav'ın kaleminden çıkan, geçtiğimiz sene kendine has izleyici kitlesi kazanan Yalnız Kurt yeni sezonu ile ekranlara geliyor. Yalnız Kurt bu akşamdan itibaren her cuma akşamı ekranlarda olacak.

M. Çağatay Tosun'un yönettiği, Murat Koca ile Aybars Bora Kahyaoğlu'nun yazdığı dizinin kadrosuna bu sezonda son olarak Brezilyalı yıldız Jessica May, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Mesut Asutay, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran, Alper Saylık ve Altan Gördüm gibi isimler katılmıştı.

GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?

Gökçe Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirmiştir.

İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi.

Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu son olarak Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde Bekir karakterini canlandırdı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la evlenmiştir. Çİft 2013 yılında boşanmıştır.

GÖKÇE ÖZYOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

No 309 (2016) – Kurtuluş Yorulmaz

Filinta (2015) – Emrullah

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) – Pamir

Ali Ayşe'yi Seviyor (2013) – Bekir

Alemin Kıralı (2011, 2012) – Emlakçı, Kurtuluş

Yahşi Cazibe (2010-2012) – Barış

Geniş Aile (2009) – (1.sezon)

Masumlar (2009) – Tolga İnce

Haneler (2009)

Kış Masalı (2009) – Ömer

Gece Gündüz (2008) – Tayfur

İki Aile (2006) – Sabutay

FILMLER

Milyonluk Kuş (2018) – Bayram

Güvercin Uçuverdi (2015) – Sümük Turgut

Şipşak Anadolu (2014) – Kadir

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Ergün

Vay Arkadaş – Manik, Tik, Dildo (2010) – Muhbir Polis

Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Savcı