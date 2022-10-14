Yalnız Kurt yeni sezon oyuncularında sürpriz isim! Yeni Gelin'in Bella'sı Jessica May, Yalnız Kurt'a katıldı

Yalnız Kurt dizisi, yeni sezon oyuncularıyla ekranda fırtınalar estirecek. Jessica May, Yalnız Kurt kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı. Osman Sınav'ın yazıp yönettiği Yalnız Kurt, yeni sezonu ile cuma akşamı atv'de izleyicisiyle buluşacak. Peki Jessica May kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler

JESSİCA MAY YALNIZ KURT'TA!

Jessica May, Başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt dizisine dahil oldu.

ATV ekranlarına 2. sezonuyla dönen Yalnız Kurt dizisinde Meryem Johnson karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Jessica May, daha önce de Yeni Gelin dizisinde Bella'yı canlandırmıştı.

Jessica May, Yalnız Kurt dizisinde Meryem Johnson karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

YALNIZ KURT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'a yeni sezonda; Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi oyuncular dahil oldu.

Senaryosunu Murat Koca, Ali Alper Erze, Recep Çavdar ve Adem Bıyık yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor.

JESSICA MAY KİMDİR?

Jessica May, 1993 yılınca Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya geldi. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır.

Jessica May, 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.

Oyunculuğa, Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam eden Jessica May, İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.

Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünyaevine girdi.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Jessica May, Brezilya ve Türkiye çifte vatandaşıdır.

JESSİCA MAY'İN OYNADIĞI DİZİLER

2017-2018 Yeni Gelin Bella Bozok

2020 Maria ile Mustafa Maria Yıldırım Candemir

2022- Yalnız Kurt Miriam Johnson (Meryem)

FİLMLER



2019 Dert Bende Pelin

2022 Katakulli İsabel